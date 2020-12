Santos goleia Grémio na Libertadores com Lucas Veríssimo em evidência

O Santos assegurou esta madrugada o apuramento para as meias-finais da Copa Libertadores, graças a uma esclarecedora vitória por 4-1 diante do Grémio. A turma paulista supera esta ronda com um 'score' global de 5-2, já que na primeira mão o marcador ficou-se num empate a um no duelo disputado em Porto Alegre.





Com Lucas Veríssimo em bom plano no centro da defesa (teve nota 8 na análise do Globoesporte), o Peixe entrou praticamente a vencer no jogo e dali não mais saiu. Kaio Jorge, com um golo aos 11 segundos, entrou para a história como o quinto mais rápido a faturar na Libertadores e abriu caminho para o que viria a seguir, com mais três golos santistas, da autoria de Marinho (16'), Laércio (83') e um segundo do próprio Kaio (54'). Pelo meio ainda houve espaço para o tento de honra do Grémio, por Thaciano (81').Na próxima ronda o Peixe irá defrontar o vencedor da eliminatória entre Boca Juniors e Racing, que esta madrugada teve a sua primeira mão com triunfo dos de Avellaneda por 1-0. A segunda mão será dentro de uma semana, na Bombonera.