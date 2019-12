Santos goza com Jorge Jesus após a goleada por 4-0: «Será que cabe cincum?»

Será que cabe CINCUMMM? #SANxFLA



— Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 8, 2019

2T/46': NA TRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVE! Quase o CINCUMMMMM no chute de JORGE!#SANxFLA | 4x0 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 8, 2019

Na última jornada do Brasileirão, o Santos goleou o Flamengo, de Jorge Jesus, por 4-0 e o clube santista aproveitou para deixar uma ‘bicada’ ao técnico português nas redes sociais. Após o quarto golo, o Santos perguntou se "será que cabe cincum?", numa referência à forma de falar de Jorge Jesus.Depois o Santos voltou a insistir na piada. "Quase cincum", voltou a escrever no twitter. Recorde-se que numa das conferências de imprensa no Flamengo, Jorge Jesus, enquanto expressava a indignação pelas constantes lesões no plantel, acabou por dizer "cincum" em vez de "cinco".Esta foi uma das 'tiradas' do técnico português que ficou mais viral. Até na festa da conquista da Libertadores, Gabigol e o próprio Jorge Jesus utilizaram a expressão.