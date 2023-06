Santos impedido de jogar com adeptos em casa e fora por um período de 30 dias

O Santos está impedido de ter a presença de adeptos nos jogos disputados no seu estádio, mas também como visitante, em todas as categorias do clube por um período de 30 dias ou até ao julgamento. O clube paulista conheceu esta quinta-feira a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), fruto dos incidentes ocorridos no encontro de ontem [quarta-feira], contra o Corinthians, onde os adeptos arremessaram vários objetos para o relvado.

De acordo com uma nota publicada através das redes sociais, o 'Peixe' informou ainda os seus adeptos que este castigo será aplicado já nos duelos deste domingo (dia 25), contra o Flamengo, a contar para a 12.ª jornada do Brasileirão, e da equipa feminina de futebol nos quartos de final do campeonato brasileiro.



Recorde-se que já esta quinta-feira o clube anunciou a saída do treinador Odair Hellmann e dos restantes membros da sua equipa técnica.