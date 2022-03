Santos lança novo equipamento em Portugal e em parceria com o Benfica

Corria o dia de 19 de setembro do 1962. O Santos defrontou, no Brasil, o Benfica, e triunfou por 3-2 na 1ª mão da Taça Intercontinental que os santistas haveriam de conquistar (com 8-4 no agregado das duas mãos). Além disso, o dia referido marcou o primeiro encontro oficial entre duas lendas do futebol mundial: Pelé e Eusébio.Esse embate serve de pretexto a uma inovação por parte do clube da Vila Belmiro. Pela primeira vez na sua história, o Santos deixa o Brasil para apresentar o novo equipamento fora de portas, mais propriamente em Portugal, nos dias 19 e 20 de março.Segundo o jornal 'Lance!', uma comitiva brasileira, encabeçada pelo vice-presidente José Carlos de Oliveira, irá fazer uma parceria com o Benfica, sendo recebida no Estádio da Luz. O Santos recordará a relação próxima de Pelé e Eusébio para presentear as águias com uma obra que contempla as pegadas dos dois astros do futebol mundial.O presidente brasileiro, Andres Rueda, enalteceu a iniciativa. "Com certeza que será mais um momento histórico que o Santos protagonizará, lançando a camisola de 2022 em solo europeu e, de uma forma especial, relembrando essa rica história do nosso Mundial [n.d.r. Taça Intercontinental]. Isso demonstra o foco da nossa nova campanha, de que o Santos é realmente do Mundo. Sempre foi um objetivo nosso e vamos intensificar cada vez mais a internacionalização da marca Santos", garantiu dirigente.