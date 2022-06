Santos trava o Corinthians

O Corinthians de Vítor Pereira não foi além de um nulo diante do Santos, na Neo Química Arena, a contar para a 14.ª jornada do Brasileirão, dois dias após esmagar (4-0) o mesmo rival no mesmo palco na Taça. Com Rafael Ramos no onze, o Timão tinha uma cenoura saborosa para o fazer correr. Em caso de vitória igualaria o Palmeiras no topo e ficaria a torcer para que o clube treinado por Abel Ferreira tropeçasse esta noite do terreno do Avaí. Tal não sucedeu e, apesar de manter o 2.º posto na liga, arrisca-se a ficar hoje a cinco pontos do Verdão. O Flamengo bateu (3-0) o América-MG.