São Paulo oficializa regresso de Alexandre Pato

Saiba mais > https://t.co/go6x836yI4#PatoÉTricolor#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/UIIxPedzU9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 26, 2023

O São Paulo oficializou esta sexta-feira o regresso de Alexandre Pato ao clube. O experiente avançado brasileiro, de 33 anos, assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2023, com "cláusulas de produtividade", naquela que será a sua terceira passagem pelo emblema tricolor paulista."A motivação é sempre a mesma. Tenho um agradecimento ao São Paulo, o São Paulo tem algo diferente na minha carreira de futebol. Gosto muito do clube, gosto muito do São Paulo e das pessoas que trabalham aqui. Esta volta tem sido bem diferente e estou muito feliz. Devo algo ao São Paulo. O clube abriu as portas na minha primeira passagem, em 2014, e de novo neste momento. Espero corresponder todo o carinho do São Paulo", começou por dizer o ponta-de-lança, em declarações ao site oficial do clube, continuando: "Os adeptos acolheram-me sempre. E sinto isso. O meu carinho pelos adeptos do São Paulo é diferente. É difícil até de explicar. Tudo o que faço pelo São Paulo é mesmo por amor. O adepto são-paulino motiva-me. É como uma família, com uma relação verdadeira."Já Júlio Cesares, presidente do São Paulo, salientou a importância de o clube contar com um jogador tão experiente como Alexandre Pato no plantel. "É indiscutível a qualidade técnica do Alexandre Pato. Estamos felizes por contar novamente com esse importante jogador no nosso plantel. É uma satisfação muito grande ter o Pato de novo com a camisola do São Paulo. Neste processo de recuperação aqui, no São Paulo, pudemos conviver bastante com ele, e não tenho dúvidas de que em breve estará à disposição da equipa técnica. É um jogador de qualidade e que será muito útil ao elenco", afirmou.Formado no Internacional de Porto Alegre, Alexandre Pato conta com uma carreira internacional de respeito, com passagens pelo Milan (de 2007 a 2012), Chelsea (2015/16), Villarreal (2017), Tianjin Tianhai (2017 e 2018) e Orlando City (2021 e 2022). No Brasil, representou mais uma equipa para além do Internacional e do São Paulo, o Corinthians, emblema pelo qual brilhou em 2013, com 17 golos em 57 jogos.