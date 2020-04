São Paulo quer Cavani mas Arrascaeta avisa: «Se quer ser feliz tem de vir para o Flamengo»

Edinson Cavani está em final de contrato com o PSG e na América do Sul não faltam clubes que já sonham com o avançado uruguaio, de 33 anos. O São Paulo é um deles e não o esconde de ninguém.





O treinador Fernando Diniz disse a uma rádio argentina que "não é uma utopia " o São Paulo pretender Cavani. "Os clubes brasileiros já reuniram condições para trazer grandes jogadores para o futebol brasileiro. Quem imaginaria que o Ronaldo Fenómeno jogaria no Corinthians ou o Daniel Alves no São Paulo? O Daniel tem mercado na Europa até hoje", garantiu.De Arrascaeta, avançado uruguaio do Flamengo, tem outro entendimento sobre o assunto. Numa entrevista à televisão do clube carioca o jogador disse, meio a sério, meio a brincar, que ia convencer o compatriota a assinar pelo Mengão. "O Cavani está a finalizar o contrato, vou mandar-lhe uma mensagem para saber se ele quer ser feliz connosco..."