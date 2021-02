São Paulo sondou João Pedro Sousa

O dossiê técnico do São Paulo ainda não está completamente encerrado e muitos nomes já foram colocados em órbita para assumir o comando do emblema brasileiro, entre os quais vários portugueses. Bruno Lage, Marco Silva, Vítor Pereira e Pedro Martins já surgiram como possibilidades para orientar o tricolor, mas Record sabe que houve outro treinador luso que também foi sondado pelos canarinhos.





Trata-se de João Pedro Sousa, treinador que recentemente deixou o Famalicão depois de época e meia, a primeira das quais histórica e quase culminou numa inédita qualificação europeia. O técnico foi abordado pelos responsáveis Paulista, que pretendiam aferir o seu interesse e disponibilidade.João Pedro Sousa, de 49 anos, está por esta altura sem clube, encontrando-se portanto livre para assinar por qualquer clube. Depois de uma primeira experiência de sucesso em Famalicão, o treinador português é um nome que reúne créditos em Portugal e fora de portas, tal como demonstra o interesse do São Paulo.Ainda assim, por esta altura, segundo as informações veiculadas no Brasil, é praticamente certo que será Crespo a assumir o lugar.