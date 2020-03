Saravia apresentado no Internacional: «No FC Porto não joguei o que esperava»

Apresentado esta quinta-feira como reforço do Internacional, clube ao qual chega por empréstimo do FC Porto, o defesa argentino Renzo Saravia assumiu que a sua passagem pela Invicta não correu como esperado e que, por isso, tomou a decisão de aceitar a mudança para o emblema canarinho.





"Quando cheguei ao FC Porto, não joguei o que esperava. Como o meu objetivo é jogar e ter continuidade, aceitei a mudança. Agora é tratar de ter uma sequência, para voltar a seleção da Argentina, que é muito importante. Vou seguir a trabalhar sério, com intensidade e demonstrar que estou a altura do clube", afirmou o defesa, de 26 anos.Apesar de apenas ter chegado esta semana, Saravia assume que está pronto a jogar e aproveitou para colocar o foco no próximo duelo, diante do Brasil de Pelotas, antes do dérbi gaúcho com o Grémio. "Treinava no Porto com regularidade e estou bem. Temos uma partida muito importante no final de semana e vamos pensar nisso primeiro. Agora, com sinceridade, todos sabemos que falam muito do Gre-Nal, que é um clássico muito importante, um dos mais importantes do Brasil. Precisamos estar preparados. Se puder jogar, vou aproveitar", concluiu.