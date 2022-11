Scolari anuncia final da carreira como treinador e revela novas funções no futebol

Luiz Felipe Scolari anunciou este domingo que esta foi a sua última temporada como treinador de futebol. Em declarações no final da partida, citadas pelo 'GloboEsporte', o antigo selecionador nacional de Portugal afirmou que irá cumprir um outro cargo no Athletico Paranaense, deixando o de treinador para Paulo Turra. "Vou parar como treinador, o novo treinador deverá ser o Paulo Turra, eu serei diretor técnico, um cargo novo que não conheço muito bem mas sobre o qual vou aprender o máximo possível", atirou.'Felipão', como era por muitos conhecido no mundo do futebol, abandona o cargo de treinador depois de ter disputado quase 1.700 jogos (mais de 800 vitórias) e com um triunfo sobre o Botafogo, de Luís Castro, na última jornada do Brasileirão por 3-0, deixando o Athletico Paranaense apurado para a fase de grupos da Libertadores de 2023.