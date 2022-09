Scolari e o potencial de Abel Ferreira como treinador: «Não o vislumbrava ou, pelo menos, não como ele é hoje»

Em 2007, Abel Ferreira, então no Sporting, foi chamado à Seleção Nacional mas acabaria por nunca se estrear oficialmente pela equipa das quinas, treinada por Luiz Felipe Scolari. O hoje treinador do At. Paranaense recordou esse facto para assumir também que não esperava que o técnico do Palmeiras atingisse o nível atual a dirigir o Verdão, atual líder do Brasileirão."Não o vislumbrava, ou pelo menos não como ele é hoje. Ele ainda era um atleta, a jogar muito bem. Também se portava muito bem em relação aos outros colegas. Mas essa era a diferença do Abel para os outros. Enquanto outros se comportavam apenas como jogadores, ele já mostrava que era uma pessoa que podia dar um pouco mais de si para o ambiente. Esse foi o Abel que conheci em Portugal", vincou o treinador brasileiro, de 73 anos, em entrevista à FIFA.Felipão vê em Abel, que derrotou nas meias-finais da Libertadores, um amigo. "Tenho a alegria de dizer que é um grande amigo que tenho no futebol. Só vamos jogar contra porque precisamos [de o fazer]. Mas, futebol é assim, vamos fazer o quê? Tenho uma admiração muito grande por ele, pela forma como sempre agiu nos clubes em que trabalhava e [quando estivemos] juntos na seleção portuguesa. Depois, revimo-nos aqui, com essa amizade, antes desta situação de termos de nos enfrentar no campo", esclareceu.O campeão do Mundo pelo Brasil, em 2002, irá colocar um ponto final numa carreira repleta de êxitos, tantos em seleções como em clubes. "Quando vim para Curitiba, foi com a ideia de que fosse treinar a equipa até o final do ano, no máximo. Havia que conseguir aqueles objetivos que já tínhamos combinado e que me tornaria diretor desportivo no final do ano, colocando alguém no meu lugar na função de treinador", sublinhou Scolari, que procura frente ao Flamengo a terceira Taça Libertadores para o currículo.