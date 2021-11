Scolari não descarta regresso ao Palmeiras

Luiz Felipe Scolari está sem clube desde que deixou o Grémio em outubro e não descarta um regresso ao... Palmeiras. Não para o lugar de treinador, que agora é de Abel Ferreira, mas noutras funções. Em entrevista à rádio Energia 97 FM, o antigo selecionador de Portugal foi questionado se aceitaria trabalhar no clube, agora dirigido por Leila Pereira, num cargo não de técnico mas de elemento de ligação entre a equipa e a direção."Não deixo de gostar da ideia, mas tenho que ter também ética para saber que o Palmeiras tem pessoas neste momento a trabalhar nessa função e não se sabe as determinações da Leila, direção e tudo mais. Para o Palmeiras eu trabalharia sim, como sempre fui... fui já em 3 oportunidades para o Palmeiras. 97, em 2012 ganhámos uma Taça do Brasil milagrosamente e 2018 o Campeonato Brasileiro", disse Scolari."Dependendo dos projetos que forem apresentados pela direção do Palmeiras, teria o maior prazer em conversar com a direção do Palmeiras porque acho que posso ser útil dependendo de como essa formatação de projeto me chegar e à direção", finalizou.