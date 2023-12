Scolari não tem dúvidas: «Abel Ferreira é o melhor treinador do Brasileirão»

O Brasileirão entrou na reta final e as emoções estão naturalmente à flor da pele, visto que ainda há muita coisa por decidir. Desde a luta pelo título às batalhas pela permanência, a verdade é que segue tudo em aberto quando faltam disputar somente duas jornadas. É natural que o braço-de-ferro pela conquista do campeonato vá prendendo grande parte das atenções, com o Palmeiras a liderar e a ser perseguido por quatro equipas que ainda têm possibilidades matemáticas de alcançarem o tão desejado troféu. Ora, uma das formações que segue bem posicionada é o Atlético Mineiro - é 3.º com 63 pontos, a três do Verdão -, orientado por Luiz Felipe Scolari, que não tem dúvidas em eleger o melhor treinador da competição."Para mim, o melhor era o Pedro Caixinha, pelo trabalho que estava a realizar no Bragantino, mas acho que o melhor é novamente o Abel Ferreira. Pode ficar bravo, mas é o Abel", disse o técnico brasileiro de 75 anos, que assumiu as rédeas do clube em junho e enfrentou uma sequência inicial de dez jogos sem ganhar, conseguindo depois colocar o Galo na rota dos bons resultados e chegar à hora das decisões já qualificado para a Libertadores do próximo ano e ainda na luta pelo título.