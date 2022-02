Scolari: «O Abel é o maior treinador que o Palmeiras já teve»

Luiz Felipe Scolari deixou claro que Abel Ferreira é o treinador mais bem sucedido da história do Palmeiras. "O Abel é o maior treinador que o Palmeiras já teve", afirmou o campeão do Mundo pela seleção brasileira (2002) e vencedor da Libertadores pelo Verdão, em 1999.O antigo selecionador da seleção portuguesa, de 73 anos, atribuiu mérito ao técnico luso depois de ter vencido as últimas duas Taças Libertadores de forma consecutiva. "Conseguiu os títulos, conseguiu fazer com que esses jogadores trabalhassem pelo clube com alegria, com satisfação e com um pensamento pelo Palmeiras que, quem sabe, nós não conseguimos passar", reiterou Felipão em declarações no programa 'Jogo Aberto', da Band.O próprio Abel Ferreira, que disputa a primeira final do Mundial de Clube da história do Palmeiras no sábado, negou essa conjetura em conferência de imprensa. "Eu não vejo as coisas assim, sou mais um dentro dessa estrutura. O futebol ensinou-me a ser coletivo, a ser plural e a ser nós. Respeito essas opiniões, mas sou mais um dentro do clube. Não posso não valorizar os meus lideres, jogadores, estrutura, adeptos e cada um com a sua devida proporção", vincou Abel.