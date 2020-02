Scolari pode rumar ao Colo-Colo

Luiz Felipe Scolari está sem clube desde setembro de 2019, quando foi afastado do comando técnico do Palmeiras. Mas o tempo de ‘descanso’ pode estar a terminar, uma vez que o experiente treinador brasileiro está em negociações com os chilenos do Colo-Colo.

De acordo com as informações que chegam desde o Chile, as duas partes já encetaram conversações, sendo que para além de Felipão, o Colo-Colo tem também Gustavo Alfaro, ex-treinador do Boca Juniors, como possibilidade para assumir o cargo.