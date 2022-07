Scolari trava Internacional

A jornada 17 do Brasileirão arrancou ontem com um nulo entre o Athlético Paranaense e o Internacional. A equipa comandada por Luiz Felipe Scolari impediu, assim, o conjunto de Porto Alegre de assumir a liderança provisória, pelo menos até ao desfecho do encontro do Corinthians frente ao Ceará, realizado já de madrugada. O Internacional segue no 3º posto, com 29 pontos, mais um do que o Ath. Paranaense. Já o Flamengo recebeu e venceu o Coritiba por 2-0 (golos de Gustavo Henrique e Diego), enquanto o Avaí bateu o Santos por 1-0 (Bissoli marcou de penálti).