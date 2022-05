Luiz Felipe Scolari vai ser o novo treinador do Athletico Paranaense, segundo avança a 'Globoesporte'. Felipão irá suceder a Fábio Carille que não resistiu à goleada imposta pelos bolivianos do The Strongest (5-0) para a Taça Libertadores.O Athletico Paranaense é 16º no Brasileirão, com apenas três pontos em quatro jornadas.Scolari, de 73 anos, volta ao ativo depois de ter orientado o Grémio em 2021. O contrato deverá ser válido até ao final do ano civil.