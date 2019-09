«Se fosse presidente do Corinthians já tinha soltado uma bomba dentro do estádio»

Neto, ex-jogador que ficou célebre ao serviço do Corinthians e que agora é comentador, fez estalar a polémica ao abordar as dívidas do Corinthians. O Timão recebeu uma notificação extrajudicial devido a dívidas que envolvem o estádio do clube e tem uma solução para o clube: livrar-se do estádio. E não poupou nas palavras ao apresentar a sugestão.





"Se eu fosse presidente do Corinthians, já tinha soltado uma bomba dentro do estádio, sem ninguém, diga-se de passagem. O Corinthians não precisa de um estádio que só dá dívida", disse o brasileiro, no programa 'Os Donos da Bola', citado pelo 'UOL Esporte'."Para que preciso desta mármore, da escada rolante, da cadeira que custa uma fortuna, de todos os leds? Para que preciso de um estádio tão lindo se não tenho dinheiro para pagar as marmitas, a gasolina, para contratar alguém?", questionou, lançando o apelo ao presidente Andrés Sánchez para que o clube volte ao passado. "Entrega essa joça, irmão! Entrega isso! Volta a jogar no Pacaembu"