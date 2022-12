«Seguimos aqui, na luta e na fé»: filha de Pelé publica foto abraçada ao pai na cama de hospital

Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, publicou na última madrugada uma fotografias nas redes sociais onde surge abraçada ao pai na cama de hospital. "Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos", pode ler-se na mais recente publicação feita no Instagram.

O ex-internacional brasileiro está internado no Hospital Albert Einstein desde o final de novembro para uma reavaliação do tratamento ao cancro no cólon. Recentemente, através de um boletim clínico, a unidade hospital em que Pelé está hospedado informou que se verificou uma "progressão da doença oncológica" do antigo futebolista, razão pela qual terá de passar o Natal hospitalizado e sob constante observação médica.