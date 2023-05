Seleção brasileira trabalha para garantir particular em Portugal no mês de junho

O Globoesporte adianta que a CBF está a trabalhar para fechar dois particulares em solo europeu no próximo mês junho, a disputar em Portugal e Espanha. Os adversários, escreve o portal canarinho, ainda não estão fechados, mas é muito provável que sejam africanos. De momento existem negociações para defrontar a Guiné em Lisboa e o Senegal em Barcelona. Ainda em equação, caso as opções africanas não se materializem, estão potenciais encontros com equipas europeias de menor nomeada que não estejam envolvidas em jogos oficiais nessa data FIFA.O primeiro plano de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, até era enfrentar seleções de topo europeias, mas o facto de nenhuma estar disponível nessa fase (Holanda, Croácia, Espanha e Itália jogam a final four da Liga das Nações; França, Inglaterra, Bélgica e Portugal têm compromissos de apuramento para o Euro'2024).