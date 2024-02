Sempre apressado: Deyverson 'confirma' António Oliveira no Corinthians

O Corinthians ainda não confimou a contratação do treinador português António Oliveira, do Cuiabá, mas há quem já tenha deixado quase tudo em pratos limpos. O avançado Deyverson utilizou as redes sociais para se despedir do técnico e assegurar que o Timão fez a escolha certa.

"Triste e feliz ao mesmo tempo, mas o futebol é assim. Que você seja muito feliz. Não posso esconder que estou triste pela ida de um grande amigo, parceiro, paizão e treinador. Mas de uma coisa estou certo: ele vai surpreender todos aqueles que estão duvidando das suas qualidades", destacou.

António Oliveira deverá assinar contrato com o Timão até dezembro de 2024.