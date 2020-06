«Se o aceitarem as coisas vão ser mais fáceis»: Jesus revela papel "fundamental" de ex-benfiquista

Jorge Jesus revelou, este domingo, em declarações à 'FlaTV', a importância de Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica, para que a sua relação com o plantel do Flamengo fosse a melhor possível aquando da sua chegada ao emblema brasileiro.





"Se os jogadores não aceitassem a minha forma de liderar seria difícil. Além da exigência, mas depois há que operacionalizar. A forma como eles me aceitaram... houve uma pessoa fundamental, que foi o Júlio César, meu antigo jogador no Benfica. Quando ele soube que eu ia para o Brasil, conversou com vários jogadores do Flamengo que foram colegas e disse: 'Se vocês o aceitarem as coisas vão ser mais fáceis. Ele não pára'", confessou o treinador português, que, realizado em pleno estádio do Maracanã.Jorge Jesus que assumiu ainda ter uma forma de trabalhar que "exige muito dos jogadores". Atitude que muitas vezes não é muito bem aceite pelos atletas. "Tenho uma forma de trabalhar que procura ser o mais perfeito possível e isso exige muito dos jogadores. Há jogadores que não aguentam a pressão", concluiu.