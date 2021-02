Sérgio Vieira na lista do Botafogo

O destino do técnico português Sérgio Vieira pode passar por um regresso ao Brasil, para treinar o Botafogo, que já desceu à série B. Segundo Record apurou, o treinador está na lista do presidente do clube carioca, Durcésio Mello que nos próximos dias deve anunciar a sua decisão. O objetivo da direção é regressar ao escalão principal já na próxima temporada e, para isso, tencionam apostar num treinador com provas dadas e experiência de futebol brasileiro.





É neste perfil que encaixa Sérgio Vieira que nas últimas épocas em Portugal conseguiu promover o Famalicão e o Farense à Liga. Atualmente sem clube após ter rescindido com o Farense, Sérgio Vieira pode assim regressar ao Brasil onde já trabalhou de 2014 a 2018 orientando equipas como o São Bernardo, América Mineiro, Ferroviária e Atlético Paranaense.