Siqueira recorda como é trabalhar com Jorge Jesus: «Lê na perfeição a cabeça do atleta»

Guilherme Siqueira, jogador brasileiro que trabalhou com Jorge Jesus no Benfica, explicou no programa 'Expediente Futebol', da Fox Brasil, que não ficou surpreendido com o sucesso do treinador português no comando técnico do Flamengo.



"O Jorge Jesus, além de ser muito diferente tática e tecnicamente, trouxe normalidade à estrutura do Flamengo. Uma equipa não funciona com a estrutura a mudar de uma semana para outra, com várias ideias. Ele trouxe uma ideia fixa. Lembro-me que nas primeiras jornadas foi questionado por uma substituição e por começar o jogo com um lateral direito a jogar na ala. Mas ele lê na perfeição a semana, lê na perfeição a cabeça do atleta e o que a equipa precisa", refere o antigo lateral esquerdo.





Siqueira revela uma conversa com Jorge Jesus sobre o plantel do Flamengo. "Ele disse-me 'olha, tenho um médio, que é o Arão, que me dá cabeceamento, saída de bola. O Cuéllar dá-me saída de bola, mas não me dá o cabeceamento. E como não tenho uma defesa muito alta, vou perder muito as primeiras e as segundas bolas'. As coisas acontecem com uma naturalidade, mas o Arão fez com que ninguém lembrasse do Cuéllar", afirmou Siqueira.Cuéllar acabou por sair para o Al-Hilal, o que causou espanto junto dos adeptos do Flamengo. Mas o rendimento de Arão cresceu e rapidamente os adeptos esqueceram o colombiano.