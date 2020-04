Siqueira sobre Jorge Jesus: «Na primeira semana no Benfica tive de mudar a forma de jogar»

Em 2013/14 Guilherme Siqueira chegou ao Benfica depois de ter passado pelo futebol italiano e espanhol, mas Jorge Jesus 'obrigou-o' a mudar muita coisa no seu jogo, conforme contou o brasileiro no programa 'Expediente Futebol', da Fox Sports Brasil.





"Até a equipa entender o jogo do Jorge Jesus demora porque ele é um dos poucos treinadores que joga com uma linha muito alta. Joguei no Benfica durante um ano assim, tínhamos uma linha defensiva onde eu, o Garay, o Luisão e o Maxi Pereira tínhamos de trabalhar na perfeição. Se a equipa não funciona de forma perfeita, acaba por sofrer contra-ataques. Mas quando Jorge Jesus consegue encaixar a equipa, quando os 10 mais o guarda-redes conseguem trabalhar de forma coletiva, ele cria uma equipa que sufoca o tempo inteiro", constatou Siqueira."O Jorge Jesus entende muito rapidamente a dinâmica da equipa. Quer que todos trabalhem de forma agressiva durante 90 minutos, não olha para o marcador ou para o adversário. É perfecionista, quer que a equipa seja agressiva durante 90 minutos. Na minha primeira semana no Benfica tive que mudar a minha maneira de jogar, ele procura a perfeição e não deixe que o atleta se acomode", finalizou.