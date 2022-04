Situação de tensão no Peru dita adiamento do jogo do Flamengo

O encontro entre Sporting Cristal e Flamengo, que marcaria o arranque da caminhada de Paulo Sousa na mais importante competição da América do Sul, foi adiado para data ainda a definir, devido à situação de tensão política e social que se vive por estes dias no Peru.O anúncio foi feito pelo Instituto Peruano de Desporto e surge na sequência da decisão do presidente do país Pedro Castillo de decretar recolher obrigatório por conta dos tensos protestos que se têm multiplicado nas últimas horas.A possibilidade do jogo ser adiado era real e tinha sido avançada durante a manhã, mas a verdade é que os elementos da estrutura do Flamengo estavam no estádio a preparar tudo para receber a equipa quando a decisão foi anunciada. Agora terão de esperar pelo reagendamento da partida.