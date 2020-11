Sobem para cinco o número de infetados pela Covid-19 no Palmeiras de Abel Ferreira

Depois de Luan e Gabriel Menino, o Palmeiras de Abel Ferreira soma mais três baixas após teste positivo à Covid-19, são eles o médio Danilo e os avançados Rony e Gabriel Silva.





Através de um comunicado emitido esta sexta-feira, o clube brasileiro informou que os três jogadores não apresentam qualquer sintoma e já se encontram devidamente isolados do restante grupo de trabalho."Os atletas Danilo, Rony e Gabriel Silva foram diagnosticados com Covid-19 nos testes desta quinta-feira (12), estão assintomáticos e foram prontamente isolados. O clube permanecerá com o protocolo de segurança para mitigar o risco de novas infeções", pode ler-se.