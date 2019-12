O defesa central Neto, um dos sobreviventes da tragédia que em 2016 tirou a vida a grande parte do plantel da Chapecoense, anunciou esta sexta-feira o seu adeus aos relvados. Aos 34 anos, o agora ex-defesa tomou a sua decisão em conjunto com os médicos do clube, isto depois de ter enfrentado um longo período de recuperação e de ter regressado aos treinos apenas em março deste ano.





"Vou parar. Era algo que já estava alinhado com os médicos e com o clube. Queria fazer uma despedida, mas optei por não. Fui convidado a entrar no último minuto contra o CSA, mas não optei por não fazer. Claro que tenho um carinho pelo adepto e seria um presente, mas a vida é um presente. Tinha intenção muito grande de estar em campo por um minuto ou 10, que sejam", começou por dizer o ex-jogador, ao Globoesporte.Na base da decisão, explica, estava as dores que ainda sentia. "O meu corpo não aguentava mais. As dores eram maiores do que o prazer. Conversei com os médicos e em breve sairá um comunicado oficial do clube. Aparentemente, no dia-a-dia não tinha dores, mas nos treinos em alto nível o corpo não aguentava as dores no joelho e na coluna, que foram o que mais me entristeceram no final e me tiraram do campo", acrescentou Neto, que ao que tudo indica irá continuar ligado à Chapecoense enquanto membro da direção.