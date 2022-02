Supertaça aquece e dirigente do Flamengo responde a acusações de favorecimento: «Mimimi»

A Supertaça do Brasil vai amanhã colocar frente a frente o Atlético-MG e o Flamengo, mas a partida já começou a ser jogada fora das quatro linhas. O presidente do clube mineiro, Sérgio Coelho, deixou uma 'bicada' aos rivais do Rio de Janeiro e recebeu resposta.Em causa a escolha da cidade que vai receber o encontro. Segundo o líder do Atlético-MG, o Flamengo sabia que o jogo ia ser realizado em Cuiabá antes de o local ser anunciado publicamente."Nós preparámo-nos, é um jogo importante, está em causa título. Há mais de 30 dias que estamos focados a preparar este jogo. Sentimo-nos prejudicados, mas não adianta agora falar ou reclamar de mais nada. Temos de nos concentrar, a nossa equipa está muito bem preparada. Vamos jogar para ganhar", disse o presidente numa entrevista.Depois explicou melhor o que quis dizer: "Quando foi anunciado que a final seria aqui, uma cidade que gostamos muito, cinco minutos depois entrámos em contacto com o hotel que estamos habituados a ficar. Eles disseram que o Flamengo tinha marcado os quartos dias antes. Se marcaram sabiam que o jogo seria aqui. É próprio do Flamengo, usam isso a favor deles, infelizmente. Ultrapassam o razoável", acrescentou Sérgio Coelho.O diretor de relações externas do Flamengo, Cacau Cotta, já respondeu ao presidente do Atlético-MG. "Queremos ficar quietinhos, mas eles não deixam. Vamos parar com este 'mimimi' e seguir para o jogo. Ninguém está a falar dos 11 penáltis que eles tiveram no Brasileirão. Vamos para um jogo, é um encontro só, quem estiver melhor vai ganhar. Não houve ninguém beneficiado ou prejudicado. O futebol é dentro de campo."