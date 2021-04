Supertaça brasileira está em risco

O duelo da Supertaça brasileira entre Palmeiras e Flamengo, agendado para domingo, encontra-se em risco de não se realizar. É que o Tribunal Regional Federal reverteu uma decisão que suspendia o regresso do confinamento em Brasília, local que recebe a partida entre a formação de Abel Ferreira e o emblema do Rio de Janeiro.

O aumento do número de casos de Covid-19 no Brasil levou o tribunal a proibir qualquer atividade considerada não essencial, sendo que os eventos desportivos são enquadrados neste parâmetro. Assim sendo, o duelo entre a equipa de Abel Ferreira e o Flamengo está em risco de não ser realizado, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não abordou esta situação.

De resto, a imprensa brasileira garante que o Flamengo irá manter a programação tal como está delineada, ao passo que ainda não é conhecida a posição do Palmeiras neste assunto. Recorde-se que ambas as equipas têm agendada para hoje a chegada a Brasília, com vista à preparação para a Supertaça.