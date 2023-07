Surto de doença rara no Peru preocupa Corinthians e Conmebol: país já decretou emergência nacional

O Corinthians está muito preocupado com a situação sanitária no Peru, devido ao surto de Guillain-Barré que está a assolar o país. O Timão, segundo revela a ESPN Brasil, considera que a realização do jogo com o Universitário, dia 18 deste mês, da segunda mão dos 16 avos da Taça Sul Americana, está em risco. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) acompanha o evoluir da situação.O Peru está a vítima de um surto do síndrome de Guillain-Barré, uma doença neurológica rara e grave que ataca os sistemas imunológico e nervoso periférico, resultando na inflamação dos nervos e fraqueza muscular progressiva, podendo inclusivamente levar à paralisia nos casos mais agudos. No último domingo o país decretou emergência nacional de saúde após terem sido confirmadas as mortes de quatro pessoas.Por isso os responsáveis do Corinthians estão preocupados com a possibilidade de terem de viajar para Lima, ja na próxima semana. A Conmebol, acrescenta a ESPN Brasil, está a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos.Se a partida não puder ser realizada no Peru, há a possibilidade de se jogar em campo neutro. O Paraguai é uma hipótese.