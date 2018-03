Continuar a ler

A decisão foi tomada em 15 de dezembro, pelo Comité de Ética da FIFA, e o prazo da suspensão foi hoje alargado em 45 dias. A sanção vigora a partir em 15 de março.



O Comité de Ética da FIFA decidiu esta quarta-feira prolongar em 45 dias a suspensão provisória do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, por violação das regras do organismo.Marco Polo Del Nero foi suspenso temporariamente de qualquer atividade relacionada com futebol, tanto a nível nacional como internacional.

Autor: Lusa