Uma das novidades da lista do técnico Tite na seleção brasileira , para os particulares com Alemanha e Rússia, o médio do Benfica emprestado ao Besikitas, Anderson Talisca, não escondeu a alegria por ter sido chamado."Estou muito feliz pela convocatória. Recebi a notícia hoje (segunda-feira) depois do treino. Espero aproveitar a oportunidade e dar o máximo de mim para conquistar muitos objetivos pela seleção brasileira e, quem sabe, ser convocado para o Mundial. É uma oportunidade muito importante para mim", disse ao canal brasileiro Sportv."Estou muito feliz. De coração, pela oportunidade de representar meu país. Quero agradecer ao Tite, ao Besiktas, por me ter recebido. Ao treinador do clube também, família e amigos. Espero dar o máximo e aproveitar a oportunidade de representar essa grande seleção. Vai ser muito bom estar com grandes jogadores. Estou muito feliz por fazer parte desse grupo e dessa seleção", finalizou.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil