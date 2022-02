Táticas de Paulo Sousa apareceram nas redes sociais e o treinador português não gostou

Dentro do campo a aventura de Paulo Sousa no Flamengo começou com nota positiva, mas a sua passagem nos cariocas já teve um episódio que gerou algum desconforto. Tudo por causa de uma imagem do quadro com as suas táticas, que acabou por ser partilhada nas redes sociais, ao que tudo indica captada por um adepto durante uma visita ao Ninho do Urubu. Ato contínuo, houve um outro episódio que não agradou, por conta também de uma outra foto que circulou nas redes sociais. Neste caso está uma imagem de Rodrigo Caio com três adeptos, na qual é possível ver-se o incrível inchaço que ainda afeta o joelho do defesa central - o jogador foi operado e encontra-se em recuperação.Ora, estes dois episódios reabriram o debate no clube quanto aos limites do acesso dos adeptos no centro de treinos, pois é entendido que há certos aspetos que não devem sair cá para fora. E se a situação clínica do defesa, por mais que a imagem gere desconforto, é de certa foram entendível, já a questão da divugação da tática e das opções para cada posição do técnico gerou um real desconforto. "O treinador ficou incomodado e houve debate interno sobre a presença de pessoas estranhas no centro de treinos", escreve o Globoesporte, num artigo no qual explica que o principal motivo deste incómodo é mesmo "a superexposição repetida de momentos que deviam ficar restritos ao ambiente de trabalho".Segundo a mesma publicação, o departamento de futebol reportou as duas situações ao departamento de marketing e novas regras serão impostas para que as visitas aconteçam, mas com malha mais apertada.