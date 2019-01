Treinador lamenta derrota motivada por 'praga' de calos nos pés

Esta história aconteceu no Brasil, na primeira ronda da Taça de São Paulo de juniores. O Parnahyba perdeu por 3-0 com o Audax-SP e acabou por ser eliminado da competição. Mas a equipa foi vítima de um inesperado problema, que segundo o treinador Jucélio Lira condicionou a atuação do grupo: calos nos pés.É verdade. Três jogadores, os mais influentes no esquema tático do Parnahyba, tiveram de deixar a partida devido às dores provocadas pelos calos.Conta o 'Globoesporte' que o primeiro a queixar-se foi Juninho, ainda durante o aquecimento, e o treinador não teve outro remédio que não fosse colocar outro jogador no onze. Depois, durante o intervalo Petrick e Nerckem também se queixaram dos calos e não reentraram na partida."Eles compraram as chuteiras pouco antes da viagem e como o clima aqui está quente, as chuteiras aqueceram muito e eles não conseguiram voltar para o segundo tempo", lamentou o técnico...