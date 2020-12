Telemóveis proibidos, isolamento acústico e 500 convidados: a festa de Ano Novo de Neymar

Neymar volta a fazer das suas. De acordo com a imprensa brasileira, o avançado do PSG está a organizar uma festa, na sua mansão no Rio de Janeiro, Brasil, que começou este sábado e durará até ao Ano Novo, com a presença de 500 pessoas. As criticas não se fizeram esperar devido à Covid-19.





De forma a evitar que as imagens do interior da festa passem a ser do conhecimento público, Neymar terá proibido a entrada de telemóveis no espaço. Um outro detalhe revelado também pela imprensa brasileira passa pela construção de um local anexo à sua casa, onde decorrerão as festividades, que terá... isolamento acústico. O objetivo é reduzir ao máximo o barulho, de forma a não perturbar a vizinhança.