Teo Gutiérrez antevê duelo com Jesus: «Conheço as suas debilidades»

O Flamengo entra na madrugada de quinta-feira como favorito no embate com o Junior Barranquilla, o primeiro na sua campanha de defesa do título da Libertadores, mas do lado oposto estará um homem que funcionará tanto como figura como trunfo para os colombianos. Trata-se de Teo Gutiérrez, antigo avançado do Sporting aquando da passagem de Jesus pelos leões, que na antevisão à partida assumiu que vai tentar aproveitar-se das debilidades que conheceu do atual técnico do Flamengo.





"O Jorge Jesus é um grande treinador, com quem tive a oportunidade de trabalhar no Sporting e sei bem das suas qualidades enquanto treinador. Ainda assim, também conheço a suas debilidades e vou tentar transmiti-las aos meus colegas, para que possam superar os seus jogadores", atirou o ex-leão, que curiosamente deu a Jorge Jesus o primeiro título enquanto técnico do Sporting (a Supertaça Cândido de Oliveira de 2015).De resto, em relação ao Flamengo, Teo deixou elogios ao adversários, mas deixou claro que não são perfeitos. "Têm uma equipa muito forte do meio campo para a frente. Na parte defensiva têm defeitos. Da nossa parte fizemso um bom estudo e eles sabem que podemos criar perigo. Peço aos adeptos que nos venham apoiar, para que o adversário sinta esse peso, a juntar à humidade e ao calor da cidade. Para ganhar ao Flamengo temos de ter personalidade, humildade, jogar um bom futebol quando tiver de ser, sempre como equipa e não cometer erros que nos possam sair caros. Há que desfrutar deste jogo, caso contrário será difícil conseguir o resultado que queremos. Mentalmente estamos bem e vamos mostrar o nosso talento, para conseguir os 3 pontos", finalizou.