Teo Gutiérrez deixa mensagem a Jorge Jesus: «Deus está connosco, míster»

Teo Gutiérrez recorreu esta madrugada às redes sociais para deixar uma mensagem a Jorge Jesus, isto na sequência do resultado negativo do terceiro teste feito pelo técnico do Flamengo ao coronavírus.





"Deus está connosco, míster", escreveu o avançado colombiano ex-Sporting, que há duas semanas esteve em contacto direto com o técnico no embate entre Junior e Flamengo. Um momento que até gerou alguma preocupação no país, já que se temeu que Teo pudesse ter sido também ele infetado com a COVID-19.