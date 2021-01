Teste à covid-19 e uso de máscara podem afastar Bolsonaro da final da Libertadores

A final da Taça Libertadores acontece no próximo dia 30, no Estádio Maracanã, entre o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, e o Santos, e por isso a Conmebol convidou Jair Bolsonaro a estar presente. No entanto, segundo a imprensa brasileira, o presidente do Brasil ainda não respondeu ao convite, mas há duas condições, para estar presente, que podem afastar Bolsonaro do jogo: teste à Covid-19 e o uso obrigatória de máscara.





Todas as pessoas que irão ao Maracanã precisam apresentar testes negativos à covid-19, realizados até 96 horas antes da partida. Uma exigência que não será necessária apenas a quem testou positivo ao novo coronavírus depois de 30 de outubro, ou seja três meses antes. Recorde-se que Bolsonaro testou positivo à covid-19 em julho.O uso de máscara, que Bolsonaro insiste em não cumprir, é outras das exigências da Conmebol que pode afastar o presidente do Brasil da final da Libertadores.