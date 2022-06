Textor elogia Luís Castro após vitória do Botafogo: «Muito orgulhoso do nosso treinador»

John Textor, investidor norte-americano e acionista maioritário do Botafogo, recorreu esta quinta-feira às redes sociais para tecer um rasgado elogio a Luís Castro e a toda a estrutura do clube depois de uma semana que "foi muito mais difícil do que deveria ter sido".

"Estou muito orgulhoso do nosso treinador [Luís Castro], do nosso staff técnico e dos nossos bravos jovens jogadores. Esta semana foi muito mais difícil e dura do que deveria ter sido., mas vocês mantiveram-se fortes diante de um ótimo oponente. Esta vitória é inteiramente vossa... que será partilhada com os adeptos que compreendem o que significa apoiar positivamente esta equipa", escreveu o empresário, na sequência das cenas lamentáveis que decorreram esta quarta-feira no Centro de Treinos da equipa.

