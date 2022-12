Thomas Bach: «Mundo perde um grande ídolo do desporto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante







O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) diz que o mundo perdeu um grande ídolo com a morte de Pelé, a quem teve o privilégio de entregar a Ordem Olímpica.

"Com a morte de Pelé, o mundo perde um grande ídolo do desporto. Como eu mesmo pude comprovar, ele acreditava genuinamente nos valores Olímpicos e conduziu com orgulho a chama olímpica. Foi um privilégio entregar-lhe a Ordem Olímpica", referiu Thomas Bach.

O presidente do COI deixou ainda os "sentimentos aos familiares, amigos e à comunidade futebolística mundial".