Tiquinho Soares, antigo jogador do FC Porto, foi decisivo na vitória do Botafogo, pois ajudou a equipa treinada por Luís Castro a vencer o São Paulo, com um golo marcado de penálti, aos 90 minutos. Mas o jogador admitiu no final do encontro que não tem estado a viver um bom momento."O nosso grupo está a crescer, vem a mostrar isso nas últimas partidas e hoje voltou a fazê-lo, diante de um 'gigante'. Vamos levar três pontos muito importantes para casa", começou po explicar Tiquinho.Depois, acrescentou: "Estou muito feliz por vestir esta camisola. Há algum tempo que não era feliz, não tinha aquela felicidade de treinar com vontade, de jogar com vontade... O nosso grupo está de parabéns. Estou bem e focado, mas preciso enaltecer sempre o nosso grupo", explicou o futebolista, que chegou ao 'fogão' este ano, proveniente do Olympiacos.