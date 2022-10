Tiquinho Soares: «Luís Castro deu-nos um puxão de orelhas»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

O Botafogo regressou na quinta-feira aos triunfos no Brasileirão, ao vencer em casa do Avaí, por 2-1, em jogo da 30.ª jornada. Em Florianópolis, o Avaí colocou-se em vantagem, por Guilherme Bissoli, aos 11 minutos, de penálti, mas o Botafogo deu a volta ao marcador na segunda parte, por Victor Cuesta (49) e Tiquinho Soares (57), que no final revelou a chamada de atenção feita pelo treinador Luís Castro."Estou muito feliz aqui no Botafogo, o mais importante foi a vitória. No primeiro tempo jogámos um pouco abaixo do esperado, mas no segundo tempo o míster deu-nos um puxão de orelhas, e ajudou-nos, já que o nosso adversário era muito forte", referiu citado pelo 'Globoesporte'.Tiquinho reconheceu que o Botafogo precisa de concentrar mais. "Frente ao Palmeiras estivemos na frente do marcador e depois sofremos um penálti. Hoje, no primeiro tempo, outro penálti. Temos de nos focar mais porque nem sempre conseguimos dar a volta mas hoje prevaleceu a força do grupo", referiu, citado pelo Globoesporte.