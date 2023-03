Tiquinho Soares suspenso 30 dias após cabeçada em árbitro: castigo pode chegar aos 3 meses

Tiquinho Soares foi suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro por 30 dias, depois de ter agredido um árbitro com uma cabeçada, na sequência da expulsão durante o jogo com o Flamengo, no sábado. O antigo avançado do FC Porto vai assim falhar o jogo desta noite diante do Sergipe, na 1.ª ronda da Taça do Brasil.Apesar de a infração ter acontecido num encontro do campeonato estadual, a imprensa brasileira avança que a punição, mesmo preventiva, é válida para as competições nacionais. O jogador viajou com a equipa de Luís Castro para Sergipe; o Botafogo pode ainda tentar reverter a situação e apresentar um recurso.Tiquinho vai ser julgado por conduta violenta, ofensa à honra e pode ser suspenso até 180 dias. Apesar de o julgamento se realizar apenas na próxima segunda-feira, a procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro interpôs uma providência cautelar para uma suspensão preventiva, de modo a impedir o jogador de entrar em campo na partida de hoje.Renata Mansur, presidente da entidade, justificou a decisão: "Pelo que foi descrito na súmula, o atleta teria reclamado da arbitragem, ofendido o árbitro e dando-lhe posteriormente uma cabeçada. Não se pode admitir uma conduta tão gravosa, antidesportiva, vinda de um atleta, ainda mais de um clube de renome do Rio de Janeiro. O que se espera que seja razoável por parte de um atleta profissional é que tenha no mínimo o equilíbrio, que não dê um mau exemplo às crianças que assistem aos jogos", explicou a advogada, citada pela Rádio Tupi.E prosseguiu: "A decisão de deferir o pedido de suspensão nada tem a ver com as minhas convicções pessoais, mas sim com o que se quer no desporto, que é no mínimo o fair play. Procuro ser sempre justa nas minhas decisões. Este caso vai ser julgado segunda-feira, com a maior brevidade possível. Se ele for punido preventivamente por 30 dias, merece um julgamento rápido, porque se a Comissão Disciplinar não considerar assim, ele já sai desta punição de 30 dias na segunda-feira."