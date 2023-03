Tiquinho Soares suspenso por 8 jogos devido a agressão a árbitro

O avançado Tiquinho Soares, atualmente vinculado ao Botafogo, foi suspenso esta segunda-feira por 8 jogos pela Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), na sequência dos incidentes no clássico com o Flamengo, nomeadamente pelo momento em que agrediu com uma cabeçada o árbitro da partida.Para lá dos 8 jogos ao dianteiro ex-FC Porto, também o lateral esquerdo Marçal, que em Portugal atuou no Nacional e Benfica, foi punido, no caso em 5 partidas. Estas suspensões são apenas válidas no estadual carioca. Note-se que Soares podia ter sido suspenso até meio ano, mas os auditores acabaram por não aplicar a pena máxima.Na sua defesa, Tiquinho lembrou o seu passado para tentar amenizar a situação. "Não foi minha intenção agredir o árbitro. Em 15 anos de carreira, isso nunca aconteceu. Houve uma falta não marcada, eu reclamei e depois irritei-me com a expulsão. Não lhe dei uma cabeçada, apenas encostei a cabeça. Arrependo-me do que aconteceu", disse o jogador.Para lá das punições aos dois jogadores, o Botafogo viu o TDJ-RJ aplicar uma sanção de dois jogos sem poder atuar como visitante e ainda uma multa de 5450 euros. Os restantes jogadores que estavam a julgamento (Lucas Perri, Marinho e Everton Cebolinha) foram absolvidos.