Tite apresenta queixa-crime contra comentador por insultos após eliminação do Brasil no Mundial

A imprensa brasileira avança esta quinta-feira Tite, ex-selecionador do Brasil, apresentou esta quinta-feira uma queixa-crime contra o antigo jogador e atual comentador na TV Bandeirantes. Segundo o 'GloboEsporte', a defesa do treinador alega que Neto praticou o delito de injúria durante o programa realizado a 9 de dezembro, logo após a eliminação da seleção brasileira, diante da Croácia, nos quartos de final do Mundial do Qatar.

De acordo com esta fonte, o comentador tinha utilizado as expressões "filho de uma p..., desgraçado, sem-vergonha, burro, idiota, imbecil, vagabundo", tudo enquanto apresentava o programa em sinal aberto.

"As sete expressões – algumas delas proferidas repetidamente – formam um conjunto inequívoco de ofensas, qualquer que seja o contexto em que proferidas. Possuem elevado caráter pejorativo e não têm outro sentido senão o de atingir a honra do querelador [Tite], ofendido na sua dignidade (respeitabilidade)", alega a defesa de Tite, ainda de acordo com a mesma fonte.

A pena prevista para este tipo de ocorrências é uma detenção entre um a seis meses ou então o pagamento de uma multa elevada.



O momento em que Neto insultou Tite no programa 'Os Donos da Bola':