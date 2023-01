Tite despede-se da seleção brasileira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A saída de Tite da seleção há muito estava decidida, mas só ontem foi oficializada. O treinador de 61 anos rescindiu o contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), abandonando a canarinha pouco mais de um mês após cair nos quartos de final no Mundial do Qatar.





“Já não sou o Tite, agora sou o Adenor a falar. Quero agradecer aos atletas, funcionários, jornalistas, com quem pode ter havido opiniões contrárias mas também houve sempre respeito”, assinalou o técnico. A CBF iniciou há algum tempo o processo de recrutamento do novo selecionador, sendo Abel Ferreira uma das hipóteses para o cargo.