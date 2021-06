Tite foge a polémicas mas atira: «Não sou hipócrita nem alienado, sei o que acontece»

O selecionador do Brasil, Tite, deu algumas declarações em conferência de imprensa após o jogo frente ao Paraguai a contar para as eliminatórias do Mundial'2022 (vitória por 2-0, com golos de Neymar e Paquetá), onde abordou o ambiente exigente que se vive na seleção, com a polémica Copa América como pano de fundo.





Questionado se pensou abandonar o comando técnico da seleção depois da controvérsia das últimas semanas, o treinador foi conciso: "Só pensei no trabalho, nas exigências que vivemos a cada dia, a cada momento, quem escolher para jogar. Quero fazer um agradecimento especial à minha equipa técnica, que passou dois dias sem almoçar devido a todo o trabalho que realizámos. Esta foi a situação em que pensei. Peguei em toda a minha energia e foquei-me nisso", começou por dizer, antes de sublinhar: "Não sou hipócrita nem alienado, sei que as coisas acontecem, mas sei dar prioridade".Acerca do seu limite dentro do cargo, Tite garante "estar em paz consigo mesmo" e focado no grupo de trabalho, ao invés de pensar em outros assuntos: "O meu limite é o da serenidade, da paz, de respeitar todos. Agradecer a toda a gente do staff, comissão técnica, grande trabalho que conseguimos realizar. Informação verdadeira é uma grande prevenção para sabermos como são as coisas, mas é preciso saber a situação de cada um. Temos posições, e talvez precisemos de as passar para fora, mas agora não. Agora temos uma seleção, um trabalho, com um grupo muito importante", rematou.Recorde-se que sob o comando técnico de Tite, o Brasil nunca perdeu um jogo nas eliminatórias, somando 16 vitórias e dois empates em 18 jogos. Nesta edição, os canarinhos somam seis vitórias consecutivas, e estão em primeiro lugar com 18 pontos, mais seis do que o segundo classificado, a Argentina.