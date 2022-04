Tite: «Pedi um conselho ao Ancelotti sobre Vinícius Júnior»

Tite contou numa entrevista ao jornal 'Marca' que telefonou a Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, a pedir conselhos sobre Vinícius Júnior quando convocou o jovem, de 21 anos, para a seleção principal do Brasil."Ele amadureceu durante dois anos no Real Madrid, mas na seleção as coisas acontecem mais rápido e isso fez com que não tivesse jogado, as vezes que entrou não fluiu, como na Copa América. Precisamente devido a essa adaptação. Agora entrou com mais naturalidade, como se tivesse tirado um peso de cima", explicou Tite."Pedi um conselho ao Ancelotti sobre o que podíamos fazer, que funções táticas faziam no Real Madrid para que o pudéssemos ajudar na seleção como no clube. Falámos de situações ofensivas que lhe davam liberdade criativa, do 1x1, do processo criativo... É uma coisa bonita e transparente de dois técnicos que querem o melhor para ele", acrescentou o selecionador brasileiro.