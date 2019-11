Todo o cuidado é pouco: a estratégia do Flamengo para esconder os treinos em Lima

Mar vermelho de adeptos do Flamengo 'interdita' ponte a caminho do aeroporto do Galeão Mar vermelho de adeptos do Flamengo 'interdita' ponte a caminho do aeroporto do Galeão

O Flamengo chegou de madrugada a Lima e vai trabalhar esta quinta-feira no centro de treinos da Federação Peruana de Futebol. E nesta fase todos os cuidados são poucos.Como em redor do centro de treinos há vários prédios altos de onde se pode espiar o decorrer dos trabalhos, o Flamengo determinou que fosse colocada uma proteção à revolta do relvado, como constatou a ESPN, para que a preparação para a final da Libertadores no próximo domingo seja feita no máximo sigilo.A equipa de Jorge Jesus tem a habitual conferência de imprensa agendada para sexta-feira, pelas 22 horas portuguesas.Em Lima, são os adeptos do Flamengo que estão em maior número. Começaram a chegar à capital do Peru logo no domingo passado, a seguir à vitória para o campeonato frente ao Grémio (1-0). A maioria dos adeptos só chega a Lima sexta-feira, já que muitos vão fazer a viagem para o Peru de autocarro. Quinta-feira no Rio de Janeiro foi a loucura.De resto, a cidade ainda vive as consequências de ter sediado a final à última da hora. Há várias infraestruturas que ainda sofrem os últimos retoques antes do grande jogo de sábado. As ‘fan zones’, por exemplo, ainda estão a ser montadas.